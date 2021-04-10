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14:00 (мск), источник: ТАСС

Иностранцы не смогут стать волонтерами на матчах чемпионата Европы по футболу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге принял решение не отбирать волонтеров из иностранных государств из-за неопределенности с открытием границ. Об этом в субботу ТАСС сообщил заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов.

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«Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению [волонтеров], а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что центр получил заявки на волонтерство почти от 11 тыс. человек. Помимо россиян среди них также были желающие из Албании, Алжира, Гвинеи, Венгрии, Индии, Италии, Пакистана, Германии, Греции и ряда других стран. Однако, по словам Антонова, число заявок из-за рубежа не превышало российские.

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9 апреля отбор волонтеров завершился, команда сформирована из 1,5 тыс. человек. Ранее Антонов сообщал, что добровольцам, прошедшим отбор, предложат пройти вакцинацию от коронавируса. «Мы пока только у людей уточняем, кто планирует делать [прививку], кто болел. Пока сбор статистических данных проходит, а там уже ближе к делу будем смотреть», — пояснил заместитель руководителя центра.

Волонтеры будут задействованы по восьми направлениям: транспорт, последний километр (участок на пути к стадиону и прилегающая к нему территория), культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков, медицина и штаб.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.

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