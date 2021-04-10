Иностранцы не смогут стать волонтерами на матчах чемпионата Европы по футболу в Петербурге

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«Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению [волонтеров], а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что центр получил заявки на волонтерство почти от 11 тыс. человек. Помимо россиян среди них также были желающие из Албании, Алжира, Гвинеи, Венгрии, Индии, Италии, Пакистана, Германии, Греции и ряда других стран. Однако, по словам Антонова, число заявок из-за рубежа не превышало российские.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

9 апреля отбор волонтеров завершился, команда сформирована из 1,5 тыс. человек. Ранее Антонов сообщал, что добровольцам, прошедшим отбор, предложат пройти вакцинацию от коронавируса. «Мы пока только у людей уточняем, кто планирует делать [прививку], кто болел. Пока сбор статистических данных проходит, а там уже ближе к делу будем смотреть», — пояснил заместитель руководителя центра.

Волонтеры будут задействованы по восьми направлениям: транспорт, последний километр (участок на пути к стадиону и прилегающая к нему территория), культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков, медицина и штаб.