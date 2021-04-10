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15:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший футболист сборной России открыл академию на курорте Трампа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский объявил о начале работы собственной академии в Майами.

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«Состоялось долгожданное открытие моей академии. Она расположена на международном пляжном курорте Трампа в Санни-Айлс», — написал Торбинский в своем Instagram.

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Торбинскому 36 лет, в течение карьеры он выступал за «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Балтику», «Енисей» и кипрский «Пафос». Он дважды становился серебряным призером чемпионата России, обладателем Кубка России в составе «Спартака».

Вместе с национальной сборной Торбинский завоевал бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года. В памятном четвертьфинале против сборной Нидерландов (3:1) Торбинский забил второй гол и ассистировал Андрею Аршавину в эпизоде с третьим голом.

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