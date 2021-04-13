Госдума одобрила налоговые льготы для перенесенного на 2021 год ЧЕ по футболу

В 2019 году Госдума приняла закон, направленный на реализацию гарантий, касающихся освобождения от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Он предполагал действие соответствующих льгот до 31 декабря 2020 года.
Распространение коронавирусной инфекции в мире послужило основанием принятия на заседании исполнительного комитета UEFA 17 марта 2020 года решения о переносе чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на 2021 год. При этом название турнира решено сохранить. Правительство РФ 6 мая 2020 года направило в адрес UEFA письменную гарантию, подтверждающую, что все ранее предоставленные гарантии РФ распространяются на перенесенные на 2021 год мероприятия UEFA Евро 2020. Налоговые льготы предоставляются в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов.
Наиболее широкий набор льгот получает UEFA, который не признается в РФ налогоплательщиком большинства из этих налогов. Российские организации (в частности, Российский футбольный союз и локальная организационная структура, учреждаемая для целей подготовки и проведения UEFA Евро 2020) освобождаются от налогообложения только в отношении операций, связанных с подготовкой и проведением в РФ UEFA Евро 2020 (налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога и налога на имущество организаций). Налоговые льготы получит не только UEFA, но также его дочерние организации (коммерческие партнеры UEFA, поставщики товаров (работ, услуг) UEFA и вещатели UEFA).
Уточняются товарные позиции алкогольной продукции, ввозимой в РФ и предназначенной для мероприятий UEFA, с нанесенной надписью «не для продажи», на которые при ее помещении под специальную таможенную процедуру, а также на ее хранение, перевозку и потребление не распространяется действие положений закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020. В целом правовое регулирование налогообложения в отношении UEFA Евро 2020 аналогично его правовому регулированию в отношении подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, отмечается в пояснительной записке.
Нормы закона будут применяться по 31 декабря 2021 года включительно.
Ранее UEFA было принято решение, что чемпионат 2020 года будет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций UEFA.
Одним из городов — хозяев ЧЕ будет Санкт-Петербург. На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут три групповых матча и один четвертьфинальный матч.