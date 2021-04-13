Госдума одобрила налоговые льготы для перенесенного на 2021 год ЧЕ по футболу

В 2019 году Госдума приняла закон, направленный на реализацию гарантий, касающихся освобождения от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Он предполагал действие соответствующих льгот до 31 декабря 2020 года.

Распространение коронавирусной инфекции в мире послужило основанием принятия на заседании исполнительного комитета UEFA 17 марта 2020 года решения о переносе чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на 2021 год. При этом название турнира решено сохранить. Правительство РФ 6 мая 2020 года направило в адрес UEFA письменную гарантию, подтверждающую, что все ранее предоставленные гарантии РФ распространяются на перенесенные на 2021 год мероприятия UEFA Евро 2020. Налоговые льготы предоставляются в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов.

Наиболее широкий набор льгот получает UEFA, который не признается в РФ налогоплательщиком большинства из этих налогов. Российские организации (в частности, Российский футбольный союз и локальная организационная структура, учреждаемая для целей подготовки и проведения UEFA Евро 2020) освобождаются от налогообложения только в отношении операций, связанных с подготовкой и проведением в РФ UEFA Евро 2020 (налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога и налога на имущество организаций). Налоговые льготы получит не только UEFA, но также его дочерние организации (коммерческие партнеры UEFA, поставщики товаров (работ, услуг) UEFA и вещатели UEFA).

Уточняются товарные позиции алкогольной продукции, ввозимой в РФ и предназначенной для мероприятий UEFA, с нанесенной надписью «не для продажи», на которые при ее помещении под специальную таможенную процедуру, а также на ее хранение, перевозку и потребление не распространяется действие положений закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020. В целом правовое регулирование налогообложения в отношении UEFA Евро 2020 аналогично его правовому регулированию в отношении подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, отмечается в пояснительной записке.

Нормы закона будут применяться по 31 декабря 2021 года включительно.

О чемпионате

Ранее UEFA было принято решение, что чемпионат 2020 года будет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций UEFA.