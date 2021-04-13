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13 апреля, источник: ТАСС

В Мюнхене заявили, что не могут гарантировать проведение матчей Евро со зрителями

ТАСС, 13 апреля. Мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что на данный момент не может гарантировать проведение матчей чемпионата Европы по футболу со зрителями на трибунах. Его комментарий приводит портал Sportbuzzer.

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В понедельник Райтер провел встречу с вице-президентом Немецкого футбольного союза (DFB) Райнером Кохом на которой объявил, что в условиях эпидемиологической ситуации в Германии проведение матчей чемпионата Европы со зрителями практически невозможно, в связи с чем Мюнхен может быть исключен из списка городов — организаторов турнира.

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«К сожалению, учитывая показатели распространения коронавирусной инфекции, Мюнхен не может гарантировать проведение матчей чемпионата Европы со зрителями», — сказал Райтер.

Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Мюнхене планируется проведение игр Франция — Германия (15 июня), Португалия — Германия (19 июня), Германия — Венгрия (23 июня), а также одного из матчей ¼ финала (2 июля).

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