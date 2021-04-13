В Мюнхене заявили, что не могут гарантировать проведение матчей Евро со зрителями

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

В понедельник Райтер провел встречу с вице-президентом Немецкого футбольного союза (DFB) Райнером Кохом на которой объявил, что в условиях эпидемиологической ситуации в Германии проведение матчей чемпионата Европы со зрителями практически невозможно, в связи с чем Мюнхен может быть исключен из списка городов — организаторов турнира.

Читайте также Бильбао грозит лишение права на проведение матчей Евро-2020

«К сожалению, учитывая показатели распространения коронавирусной инфекции, Мюнхен не может гарантировать проведение матчей чемпионата Европы со зрителями», — сказал Райтер.

Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.