Россиянки вышли на чемпионат Европы по футболу, сыграв вничью с командой Португалии

Первый матч в Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболисток.

Российская команда провела второй матч под руководством главного тренера Юрия Красножана. Ранее эту должность занимала главный тренер женского московского клуба «Локомотив» Елена Фомина.

Сборная России с 24 очками в 10 матчах заняла второе место в группе А отборочного турнира чемпионата Европы. В рейтинге команд, занявших вторые места, россиянки стали шестыми, что дало им право принять участие в стыковых матчах.

Ранее участие в основном турнире гарантировали сборные Англии (как страна — организатор турнира), Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германии, которые выиграли свои группы, и команды Исландии, Италии и Австрии, занявшие первые три места в рейтинге вторых команд групп.