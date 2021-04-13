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19:50 (мск), источник: ТАСС

Россиянки вышли на чемпионат Европы по футболу, сыграв вничью с командой Португалии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу в ответном домашнем матче сыграла вничью с командой Португалии со счетом 0:0 и по результатам двух встреч вышла на чемпионат Европы, который состоится в 2022 году. Встреча прошла в Москве без зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Первый матч в Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболисток.

Российская команда провела второй матч под руководством главного тренера Юрия Красножана. Ранее эту должность занимала главный тренер женского московского клуба «Локомотив» Елена Фомина.

Сборная России с 24 очками в 10 матчах заняла второе место в группе А отборочного турнира чемпионата Европы. В рейтинге команд, занявших вторые места, россиянки стали шестыми, что дало им право принять участие в стыковых матчах.

Ранее участие в основном турнире гарантировали сборные Англии (как страна — организатор турнира), Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германии, которые выиграли свои группы, и команды Исландии, Италии и Австрии, занявшие первые три места в рейтинге вторых команд групп.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года.

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