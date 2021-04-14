Сборная России начнет подготовку к Евро-2020 20 мая

Сборная России на предстоящем чемпионате Европы в рамках группы B сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, должен пройти в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года. В рамках подготовки россияне сыграют товарищеские матчи с поляками 1 июня во Вроцлаве и болгарами 5 июня в Москве.

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Команда Россия

«Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из уже проверенного перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира алгоритма. Первую встречу после австрийского сбора традиционно проводим в одной из европейских стран, вторую — в Москве. На этот раз нам предстоит сыграть во Вроцлаве со сборной Польши — соперником, возможности которого хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в польском чемпионате с “Легией”. Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей», — сказал Черчесов, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба сборной России.