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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России начнет подготовку к Евро-2020 20 мая

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы по футболу 20 мая по намеченной программе, менеджеры команды находятся в тесном контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России на предстоящем чемпионате Европы в рамках группы B сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, должен пройти в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года. В рамках подготовки россияне сыграют товарищеские матчи с поляками 1 июня во Вроцлаве и болгарами 5 июня в Москве.

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«Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из уже проверенного перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира алгоритма. Первую встречу после австрийского сбора традиционно проводим в одной из европейских стран, вторую — в Москве. На этот раз нам предстоит сыграть во Вроцлаве со сборной Польши — соперником, возможности которого хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в польском чемпионате с “Легией”. Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей», — сказал Черчесов, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба сборной России.

«Болгарская сборная в последнее время не является постоянным участником чемпионатов мира и Европы, но сейчас представляет собой добротную неуступчивую команду. Сыграем с Болгарией 5 июня на стадионе “Динамо” имени Льва Яшина, где в прошлом году проводили домашние матчи Лиги наций. В целом планируем начать подготовку к ЕВРО 20 мая по намеченной программе. Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА, если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки», — добавил он.

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