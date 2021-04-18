Матчи Евро-2020 могут перенести из Дублина в Санкт-Петербург

35 фотографий 35 фотографий 35 фотографий

Отмечается, что ирландцы уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что правительство страны не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должна принять столица Ирландии.

Исполком УЕФА пройдет 19 апреля. В организации активно обсуждается вопрос переноса игр в Санкт-Петербург, но рассматриваются и другие города. Один из матчей могут отдать стадиону лондонского «Тоттенхэма».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.