Матчи Евро-2020 могут перенести из Дублина в Санкт-Петербург
Матчи Евро-2020 могут перенести из ирландского Дублина в
Матчи Евро-2020 могут перенести из ирландского Дублина в
Отмечается, что ирландцы уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что правительство страны не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должна принять столица Ирландии.
Исполком УЕФА пройдет 19 апреля. В организации активно обсуждается вопрос переноса игр в
Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА пока не утвердил города, которые примут первенство континента. Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин не предоставили информацию по допуску болельщиков на трибуны. Организация дала этим городам отсрочку до 19 апреля.