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13:15 (мск), источник: Газета.Ру

Матчи Евро-2020 могут перенести из Дублина в Санкт-Петербург

Матчи Евро-2020 могут перенести из ирландского Дублина в Санкт-Петербург, передает Daily Mail.

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Отмечается, что ирландцы уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что правительство страны не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должна принять столица Ирландии.

Исполком УЕФА пройдет 19 апреля. В организации активно обсуждается вопрос переноса игр в Санкт-Петербург, но рассматриваются и другие города. Один из матчей могут отдать стадиону лондонского «Тоттенхэма».

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Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА пока не утвердил города, которые примут первенство континента. Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин не предоставили информацию по допуску болельщиков на трибуны. Организация дала этим городам отсрочку до 19 апреля.

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