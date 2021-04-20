Чеферин: Евро-2020 станет отличной возможностью показать, что Европа пережила пандемию

«Мы готовы к предстоящим испытаниям, — сказал Чеферин. — Чемпионат Европы станет отличной возможностью показать, что Европа вернулась, празднует жизнь и пережила пандемию. Я уверен, что все будет великолепно, так как мы играем с августа и 95% игр матчей прошло без каких-то проблем — это похоже на чудо. Думаю, что большая часть болельщиков в июне будет уже вакцинирована, на турнире будут проводиться все необходимые тесты и организованы медицинские меры».