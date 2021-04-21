Сергей Карасев вошел в число судей чемпионата Европы по футболу
ТАСС, 21 апреля. Российский арбитр Сергей Карасев вошел в число судей, которые будут работать на матчах финальной части чемпионата Европы 2021 года. Об этом сообщает
ТАСС, 21 апреля. Российский арбитр Сергей Карасев вошел в число судей, которые будут работать на матчах финальной части чемпионата Европы 2021 года. Об этом сообщает
Карасев работал на чемпионате Европы 2016 года, где отсудил матчи групповой стадии между сборными Румынии и Швейцарии, а также Исландии и Венгрии. На чемпионате мира в России Карасев был главным арбитром встречи между командами Австралии и Перу.
На чемпионате Европы Карасев будет работать в бригаде с линейными Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным.
Также в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола (CONMEBOL) впервые в истории судьи из Южной Америки присоединятся к группе европейских судей, а европейский арбитр будет работать на Кубке Америки 2021 года в Колумбии и Аргентине. Матчи чемпионата Европы будет обслуживать бригада аргентинца Фернандо Рапаллини, а встречи Кубка Америки — испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Манзано.
«Обмен судьями с CONMEBOL на двух наших флагманских турнирах обогатит оба соревнования и повысит опыт лучших судей, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — В Европе и Южной Америке так много качественного футбола и традиций, в том числе в судействе. Этот обмен является определяющей частью нашей программы сотрудничества, которая поможет нам улучшить наши соревнования».
Также впервые на чемпионате Европы будет работать
Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля.