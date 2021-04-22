Алексей Сорокин: К Евро добавим Петербургу футбольной эстетики

Подготовка Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу вступает в финальную стадию. 22 апреля останется ровно 50 дней до старта турнира. Генеральный директор российского оргкомитета турнира Алексей Сорокин в интервью ТАСС рассказал о заключительных этапах подготовки города к турниру, возможности увеличения количества зрителей на трибунах и сервисе по прививке от коронавируса на стадионе.

— Над какими деталями при организации еще предстоит работать в оставшееся время?

— Уже начался операционный период, идет монтаж различной инфраструктуры, относящейся непосредственно к Евро. У нас уже работают подрядчики УЕФА, дополняющие наши подрядные организации. До турнира осталось совсем немного, и темпы, конечно, будут только нарастать.

— Как планируете подготовить город с точки зрения оформления? Будут ли украшены к Евро культовые места Санкт-Петербурга?

— Конечно, будем украшать город. Тем более что у нас есть позитивный опыт праздничного оформления Петербурга к чемпионату мира, Кубку конфедераций, другим мероприятиям. Санкт-Петербург — великолепный город, особенно когда речь идет о мае и летних месяцах, на которые и приходится Евро. Ближе к турниру добавим футбольной эстетики в общий облик города.

Такой турнир, как Евро, не может не быть заметным в Санкт-Петербурге. У нас уже согласована программа оформления — руководство города пошло нам навстречу, и здесь мы ему благодарны. Будут украшены все ключевые улицы и места Петербурга: Невский и Московский проспекты, Дворцовый, Тучков, Биржевой, Большой Крестовский, Петровский, Яхтенный мосты, Большая Конюшенная площадь, площадь Восстания, площадь Искусств, Исаакиевская площадь. В стилистике Евро украсим Московский вокзал, аэропорт Пулково, двухкилометровую зону вокруг стадиона, дорогу в аэропорт и из него. Будет очень красиво.

— Уже есть окончательное понимание по датам и местам проведения тура Кубка Европы?

— Даты УЕФА скоро объявит сам, после чего мы сможем раскрыть кое-какие свои секреты. Одна из площадок, где будут проходить активности в ходе Тура Кубка Европы в Санкт-Петербурге, — Заячий остров.

— Планируете ли пригласить на Трофи-тур кого-то из зарубежных послов чемпионата Европы?

— Да, планируем. Пока не могу сказать, кто это будет, но приглашать точно будем. Сейчас сложная обстановка с рейсами и перелетами из-за пандемии. Например, раньше можно было летать через Стамбул, сейчас временно не можем этого делать. Много условий, ограничений, поэтому сложно что-то твердо планировать.

— Какие мероприятия ждут болельщиков до чемпионата Европы и какие активности планируются по ходу самого турнира?

— Череда мероприятий запланирована 22 апреля — в этот день мы отметим 50 дней до начала Евро. Мы дадим старт программе обучения волонтеров, для них это важная веха. Откроем и представим широкой публике уникальное музейное пространство, которое посвятили победе сборной СССР на первом Кубке Европы и назвали «Квартира № 60». Эта арт-инсталляция перенесет ее гостей в футбольные 1960-е, покажет, как жили футболисты сборной и обычные люди в те времена.

Помимо этого, мы уже запустили несколько интерактивных развлечений для болельщиков: например, футбольно-исторический квест — его можно пройти как в городе, так и онлайн, а также интересную аудиоэкскурсию — ее мы представили в рамках празднования 100 дней до Евро. Кстати, совсем скоро выйдет ее вторая часть, эта инициатива была очень хорошо воспринята, поэтому будем продолжать. Далее Тур Кубка в конце мая, а затем непосредственно сам чемпионат.

— Есть ли уже окончательные цифры по волонтерам от УЕФА? Сколько городских волонтеров будет задействовано в общей сложности?

— В нашей программе будет задействовано около 1200 волонтеров. Я говорю «около», поскольку мы еще не знаем точно, возможно, потребуется дополнительное количество людей на различные антикоронавирусные мероприятия. Когда мы точно поймем, сколько нам понадобится людей, подтвердим точное количество. Еще примерно 1500 человек — это городские волонтеры, также помогающие в проведении турнира в Петербурге.

— До конца недели будет решен вопрос по всем городам — организаторам Евро. А по поводу Санкт-Петербурга есть понимание по поводу увеличения квоты зрителей, допущенных на стадион? Насколько вероятно, что она будет больше 50%?

— У нас есть еще срок до 28 апреля, чтобы подтвердить увеличение. Теоретически мы зарезервировали такую возможность, но это нужно еще обсудить с властями города, Роспотребнадзором, так как это решение лежит вне пределов компетенции оргкомитета. Конечно, нам как организаторам хотелось бы видеть на трибунах как можно больше зрителей, но это не должно идти вразрез с действующими регламентами и вредить здоровью наших граждан. Сейчас мы не наблюдаем существенных всплесков заболевших, что дает нам определенные надежды.

— Позиция остается прежней: вы настраиваетесь и готовитесь к тому, что квота будет увеличена?

— Сегодня это 50%. Пока с уверенностью можем говорить об этом количестве.

— Оргкомитет Лондона примет решение по заполняемости стадиона на полуфиналы и финал в июне. Могут ли другие города после 28 апреля изменить цифры?

— Насколько нам известно, Лондон не подтвердил свои цифры по полуфиналу и финалу. Сегодня (19 апреля — прим. ТАСС) на исполкоме УЕФА это тоже прозвучало. Есть ориентир, но нет официального подтверждения.

— Когда будет принято это решение? Никаких отсрочек не может быть?

— Это решает УЕФА. Я могу повторить официальную информацию непосредственно причастных к организации турнира со стороны УЕФА лиц. Лондон, в принципе, подтвердил цифры на групповые матчи, а на полуфинал и финал, как я могу предположить, надеется эти цифры увеличить, поэтому не называет точную квоту.

— В случае Санкт-Петербурга групповой этап с 50-процентной заполняемостью и четвертьфинал с большей квотой теоретически возможен? Или у нас будет единая квота?

— УЕФА допускает варианты увеличения квоты, любой город до 28 апреля может увеличить вместимость. Это можно сделать не на все матчи, видимо, а на какие-то отдельные. Это никак не обусловлено изначально. Если размышлять над этим, довольно странно то, что можно увеличить на одни матчи, тогда почему бы не увеличить на все?

Полуфиналы и финал, конечно, самые важные матчи турнира, поэтому по их поводу разговор ведется отдельно, но в рамках обычного города довольно странно, если на один матч одна вместимость, а на другой — другая. Разве за неделю ситуация поменяется радикально? Отвечая на ваш вопрос: наверное, это возможно, но не очень логично.

— Как дело обстоит с допуском в Петербург иностранных болельщиков на данный момент?

— Идет проработка этого вопроса. Это исключительно прерогатива правительства РФ, мы надеемся на изменение действующих документов, но сейчас говорить об этом преждевременно.

— Есть ли какие-то сроки, до которых должно быть принято решение?

— Есть определенная процедура, сроки правительственных регламентов. Мы надеемся, что этот вопрос найдет свое разрешение в ближайшее время.

— Какие квоты и послабления могут быть приняты для иностранных болельщиков?

— Речь не о квотах, а о допуске в страну владельцев билетов и Fan ID, понятие квот здесь неуместно.

— Есть ли примерные цифры, сколько иностранцев приобрели билеты на матчи, сколько могло отказаться?

— Сейчас вам этого никто не скажет, потому что это будет зависеть от окончательных договоренностей по поводу вместимости стадиона. Сейчас идет очередная фаза возврата билетов, до 22 апреля можно их добровольно сдать. Затем, видимо, будет определение уровней сокращения, будет принудительный возврат билетов через какую-то справедливую систему распределения. Вот тогда и можно будет говорить конкретно в цифрах о тех, кто собирается прибыть в нашу страну.

— Как происходит взаимодействие нашего оргкомитета с властями и ассоциациями по поводу въезда иностранных болельщиков?

— Откровенно говоря, мы никаких проблем не видим. Более плотное обсуждение идет, конечно, с властями Финляндии, потому что ожидается большое количество болельщиков, и нам хотелось бы иметь информацию о видах транспорта, на которых они намерены прибыть. С остальными мы, честно говоря, не видим никаких сложностей. И Москва, и Санкт-Петербург абсолютно готовы к приему большого количества болельщиков. И аэропорты, и вокзалы — все у нас имеется в достаточном количестве, что показал чемпионат мира 2018 года.

— Какие-то льготы и преференции для обладателей Fan ID и билетов будут действовать на турнире, как это было на чемпионате мира?

— Да, конечно. Это бесплатный проезд в городе в день матча для владельцев билетов, бесплатные шаттлы по определенным маршрутам, согласованным с городом, безвизовый въезд в Россию.

— А для российских граждан — только перемещение по территории Петербурга?

— Да. Все, кроме въезда в страну.

— Какие меры предосторожности планируется принять в преддверии и во время чемпионата Европы? С точки зрения ковида?

— Мы сейчас как раз вместе с уполномоченными организациями прорабатываем регламент, который в значительной степени будет опираться на так называемую Медицинскую операционную концепцию УЕФА — специальный антиковидный регламент, документ, действующий в равной степени для всех городов. Параллельно, естественно, мы адаптируем его к нашей реальности.

В отношении зрителей будут соблюдаться требования социального дистанцирования, ношения масок, использования санитайзеров, термометрия, специальная навигация и информирование.

В отношении целевых групп турнира — прежде всего команд, арбитров, официальных лиц — действует строгий регламент Медицинской операционной концепции. Главная его цель — обезопасить команды, создать максимально контролируемую гигиеническую среду на стадионе и других объектах Евро. Он же определяет параметры регулярного тестирования и соблюдения комплекса антиковидных мер.

В общем, нет сомнений, что комплекс мер будет исчерпывающий и что он будет согласован со всеми, с кем предписано, т.е. и с городскими властями, и с органами Роспотребнадзора.

— Планируется ли увеличение количества санитайзеров на стадионе и в городе в рамках предотвращения распространения коронавируса?

— Санитайзеров будет ровно столько, сколько будет достаточно для конкретного количества болельщиков. На это тоже есть регламентные нормы, которые в каждом городе, конечно, свои. Но санитайзеры являются обязательной частью проведения всех соревнований под эгидой УЕФА. И маски, и санитайзеры содержатся во всех документах УЕФА, в том числе и в Медицинской операционной концепции.

— В этом сезоне на некоторых матчах «Зенита» на «Газпром-Арене» делали всем желающим прививки от коронавируса. Будет ли на чемпионате Европы у болельщиков такая возможность, обсуждался ли такой вопрос?

— Если пункты вакцинации будут действовать в городе, то они будут доступны и для болельщиков тоже.

— А именно на территории стадиона?

— Про территорию стадиона не могу с уверенностью сказать. Во-первых, вакцинация для болельщиков точно будет проходить на добровольных началах. К тому же сама вакцинация пока не отменяет необходимости ПЦР-тестирования, а поэтому не является автоматически избавляющей от всех остальных мер предосторожностью. В целом, думаю, болельщики будут приветствовать возможность вакцинироваться, если эта возможность будет им предоставлена. А будет это происходить на территории стадиона или нет, надо обсуждать дополнительно.

— Как дело обстоит с возможностью посещения нашими болельщиками матчей за пределами страны? Насколько это для них реально с учетом всех обстоятельств?

— Мы все же в основном отвечаем за доступ в Россию, а возможность для наших болельщиков посетить другие страны определяется открытостью этой страны для всех прочих. Если говорить, например, про Бельгию или Испанию, ключевым фактором будет то, насколько эти страны открыты для посещения иностранцами. Это точно вне нашей компетенции, мы можем только осуществлять мониторинг каждой из стран — организаторов Евро. Более того, ситуация очень динамично меняется, то есть прогнозы делать довольно сложно. Каждая страна должна сама определить, открывается она для владельцев билетов или нет. Или открывается, но с ограничениями.

— Ранее вы говорили про организацию фан-зон в разных городах. Есть ли уже какие-то города, подтвердившие готовность?

— У нас есть достаточное количество городов, которые подтвердили готовность организовать подобные фан-зоны, их около 20. Но важно понимать, что это тоже остается на усмотрение каждого города в отдельности. Это не императив, не требование УЕФА, это исключительно желание города быть причастным к европейскому первенству. Мы, конечно, такие инициативы приветствуем, но это, безусловно, должно сочетаться с нормами безопасности, которые актуальны для того или иного города.

— По поводу места для фан-зоны в Москве еще нет точной информации?

— Пока ничего не могу сказать с уверенностью. И, конечно, об этом должен говорить сам город, а не оргкомитет.

— Когда будут утверждены финальный список городов и площадки фан-зон? Когда этот вопрос будет закрыт?

— Думаю, что к началу мая у нас будет полная ясность, потому что фан-зону нельзя организовать за две недели. Либо мы увидим, что подготовка началась, либо она не начнется.

— По поводу возврата билетов до 22 апреля и получения полной стоимости: получит ли владелец билета компенсацию, если заразился коронавирусом непосредственно перед матчем?

— Сейчас по действующим правилам УЕФА он может передать билет членам семьи или друзьям.

— Но о возврате денег речи не идет?

— Такая опция мне неизвестна.