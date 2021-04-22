Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.04
Барселона
Хетафе
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Лестер
Вест Бромвич Альбион
30
Футбол. Зарубежный
22.04
Гранада
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
22.04
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
22.04
Наполи
Лацио
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Атлетико
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
22.04
Рома
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
22 апреля, источник: Sport24

Аршавин: Мне кажется, что сборная России отлично готова и покажет хороший результат на ЧЕ-2020

Бывший вингер сборной России Андрей Аршавин оценил шансы национальной команды на удачное выступление на чемпионате Европы 2020 года.

Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

«Думаю, перспективы хорошие. Тем более, из группы выходят не две команды, как было в моё время. Плюс, два матча мы проведём в Санкт-Петербурге. Это огромное преимущество, несмотря на то, что здесь подопечные Станислава Черчесова примут в том числе одного из главных фаворитов турнира — Бельгию. Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны. А если добьёмся успеха в плей-офф, все будут очень-очень рады, как на ЧМ-2018. К сожалению, ключевая для отечественной команды игра на групповом этапе с Данией состоится не в Питере, а на территории соперника, в Копенгагене. Но, повторюсь, мне кажется, сборная России отлично готова и покажет хороший результат. ЧМ-2018 показал, что для нашей сборной особенно важна поддержка трибун. Та атмосфера, которая была во время домашнего мундиаля, незабываема. Надеюсь, подобное, может быть, в несколько меньшем масштабе повторится в Санкт-Петербурге. Безусловно, болельщики должны сильно помочь и повлиять на результат. Думаю, он будет удачным», — цитирует Аршавина «RT на русском».

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы должен был пройти прошлым летом, но перенесен из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
 Жена Мамаева обвиняла мужа в измене с Боней. Виктория рассказала, что между ними было на самом деле
Как советский спортсмен застукал красавицу-жену в постели с другим: «Это не измена! Я не ***»
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в «Барсе»
Санкт-Петербург получит еще 3 матча Евро-2020. Почему не Москва
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче финала КГ
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь