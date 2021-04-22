Аршавин: Мне кажется, что сборная России отлично готова и покажет хороший результат на ЧЕ-2020

«Думаю, перспективы хорошие. Тем более, из группы выходят не две команды, как было в моё время. Плюс, два матча мы проведём в Санкт-Петербурге. Это огромное преимущество, несмотря на то, что здесь подопечные Станислава Черчесова примут в том числе одного из главных фаворитов турнира — Бельгию. Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны. А если добьёмся успеха в плей-офф, все будут очень-очень рады, как на ЧМ-2018. К сожалению, ключевая для отечественной команды игра на групповом этапе с Данией состоится не в Питере, а на территории соперника, в Копенгагене. Но, повторюсь, мне кажется, сборная России отлично готова и покажет хороший результат. ЧМ-2018 показал, что для нашей сборной особенно важна поддержка трибун. Та атмосфера, которая была во время домашнего мундиаля, незабываема. Надеюсь, подобное, может быть, в несколько меньшем масштабе повторится в Санкт-Петербурге. Безусловно, болельщики должны сильно помочь и повлиять на результат. Думаю, он будет удачным», — цитирует Аршавина «RT на русском».