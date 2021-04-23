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12:09 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Севилья примет матчи чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 23 апреля. Испанский город Севилья примет матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее от проведения игр турнира отказался испанский Бильбао, который заменит Севилья. Ожидается, что местом проведения матчей будет Олимпийский стадион Севильи, вмещающий 60 тысяч зрителей. В Севилье пройдут три матча группы Е с участием сборной Испании и встреча ¼ финала турнира.

Окончательное решение по городам — хозяевам чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет в пятницу. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается проведение матчей в Мюнхене и Дублине.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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