Reuters: Севилья примет матчи чемпионата Европы по футболу

Ранее от проведения игр турнира отказался испанский Бильбао, который заменит Севилья. Ожидается, что местом проведения матчей будет Олимпийский стадион Севильи, вмещающий 60 тысяч зрителей. В Севилье пройдут три матча группы Е с участием сборной Испании и встреча ¼ финала турнира.

Окончательное решение по городам — хозяевам чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет в пятницу. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается проведение матчей в Мюнхене и Дублине.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.