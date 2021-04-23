Reuters: Севилья примет матчи чемпионата Европы по футболу
ТАСС, 23 апреля. Испанский город Севилья примет матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года. Об этом сообщает Reuters.
ТАСС, 23 апреля. Испанский город Севилья примет матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года. Об этом сообщает Reuters.
Ранее от проведения игр турнира отказался испанский Бильбао, который заменит Севилья. Ожидается, что местом проведения матчей будет Олимпийский стадион Севильи, вмещающий 60 тысяч зрителей. В Севилье пройдут три матча группы Е с участием сборной Испании и встреча ¼ финала турнира.
Окончательное решение по городам — хозяевам чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет в пятницу. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.