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13:03 (мск), источник: ТАСС

Власти Баварии дали согласие на проведение матчей Евро со зрителями

ТАСС, 23 апреля. Сценарий проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года в Мюнхене выглядит реалистичным. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

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Источник: AP 2020

Сообщается, что власти Баварии дали согласие на проведение игр со зрителями. Ожидается, что «Альянц-Арену», вмещающую 75 тысяч зрителей, смогут заполнить до 14,5 тыс. болельщиков.

Окончательное решение по городам — хозяевам чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет в пятницу. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается проведение матчей в Мюнхене и Дублине.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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