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13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек в своём «твиттере» сообщил о переносе ряда матчей чемпионата Европы — 2020.

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Источник: РИА "Новости"
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Игры польской сборной со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге. Матч с Испанией перенесён из Бильбао в Севилью.

По всей видимости, в Санкт-Петербург перенесли ещё один матч группового этапа Евро — между Швецией и Словакией, который должен был состояться в Дублине. Таким образом, в российском городе вместо четырёх встреч, вероятно, пройдут семь.


Расписание матчей Евро на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге:

12 июня: Бельгия — Россия, 22:00 мск
14 июня: Польша — Словакия, 19:00 мск
16 июня: Финляндия — Россия, 16:00 мск
18 июня: Швеция — Словакия, 16:00 мск (не подтверждено официально).
21 июня: Финляндия — Бельгия, 22:00 мск
23 июня: Швеция — Польша, 19:00 мск
2 июля: матч ¼ финала, 19:00 мск.

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