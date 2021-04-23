Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020

Игры польской сборной со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге. Матч с Испанией перенесён из Бильбао в Севилью.



По всей видимости, в Санкт-Петербург перенесли ещё один матч группового этапа Евро — между Швецией и Словакией, который должен был состояться в Дублине. Таким образом, в российском городе вместо четырёх встреч, вероятно, пройдут семь.