Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020
Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек в своём «твиттере» сообщил о переносе ряда матчей чемпионата Европы — 2020.
Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек в своём «твиттере» сообщил о переносе ряда матчей чемпионата Европы — 2020.
Игры польской сборной со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в
По всей видимости, в
Расписание матчей Евро на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге:
12 июня: Бельгия — Россия, 22:00 мск
14 июня: Польша — Словакия, 19:00 мск
16 июня: Финляндия — Россия, 16:00 мск
18 июня: Швеция — Словакия, 16:00 мск (не подтверждено официально).
21 июня: Финляндия — Бельгия, 22:00 мск
23 июня: Швеция — Польша, 19:00 мск
2 июля: матч ¼ финала, 19:00 мск.