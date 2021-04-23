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14:49 (мск), источник: ТАСС

УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург получит дополнительные матчи на чемпионате Европы

ТАСС, 23 апреля. Санкт-Петербург примет дополнительные матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: Reuters

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира — три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

«Мы усердно работали с федерациями — хозяевами турнира и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на играх, и я очень рад, что мы можем приветствовать зрителей на всех матчах, чтобы отметить праздник международного футбола по всему континенту», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Запланированный в Дублине матч 1/8 финала (29 июня) согласно решению УЕФА пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Также УЕФА подтвердил, что от проведения турнира отказался испанский Бильбао, матчи которого будут перенесены в Севилью. Среди них встречи группы Е Испания — Швеция (14 июня), Испания — Польша (19 июня) и Словакия — Испания (23 июня), а также матч 1/8 финала, запланированный на 27 июня.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

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