УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург получит дополнительные матчи на чемпионате Европы
ТАСС, 23 апреля.
ТАСС, 23 апреля.
Изначально
«Мы усердно работали с федерациями — хозяевами турнира и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на играх, и я очень рад, что мы можем приветствовать зрителей на всех матчах, чтобы отметить праздник международного футбола по всему континенту», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
Всего в
Запланированный в Дублине матч 1/8 финала (29 июня) согласно решению УЕФА пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Также УЕФА подтвердил, что от проведения турнира отказался испанский Бильбао, матчи которого будут перенесены в Севилью. Среди них встречи группы Е Испания — Швеция (14 июня), Испания — Польша (19 июня) и Словакия — Испания (23 июня), а также матч 1/8 финала, запланированный на 27 июня.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.