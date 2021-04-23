Россия получила дополнительные матчи на Евро-2021. Что нужно об этом знать
Сборные, расписание, билеты.
Сборные, расписание, билеты.
Чемпионат Европы, который должен был пройти еще прошлым летом, но был перенесен
В понедельник президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Мюнхен, Бильбао и Дублин могут исключить из
Позавчера стало известно о том, что из списка официально исключен Бильбао — вместо него матчи будет принимать другой испанский город Севилья. Уже сегодня было принято аналогичное решение касательно Дублина. Те игры, которые планировалось провести в столице Ирландии, состоятся в
Мюнхен в число выбывших город не попал: власти обязались пустить не менее 14 500 зрителей на стадион.
Первоначально в России должно было пройти 4 матча: три игры группового этапа и один из четвертьфиналов. Наша сборная должна была сыграть в Петербурге против Бельгии и Финляндии, а еще в городе планировалось принять встречу Финляндия — Бельгия.
Теперь количество матчей грядущего Евро выросло до семи. В Россию уже точно приедут сборные из группы Е: Швеция, Польша и Словакия. Матч 1/8 финала из Дублина был перенесен на стадион «Уэмбли» в Лондоне.
Турнир для России откроется матчем нашей сборной против Бельгии — игра состоится 12 июня. Заключительной встречей должен будет стать четвертьфинал 2 июля: участники этой игры, естественно, пока не известны.
Полностью календарь матчей Евро в
12 июня, суббота — группа В: Бельгия — Россия (22:00, местное время).
14 июня, понедельник — Группа E: Польша — Словакия (19:00).
16 июня, среда — группа В: Финляндия — Россия (16:00).
18 июня, пятница — Группа E: Швеция — Словакия (16:00).
21 июня, понедельник — группа В: Финляндия — Бельгия (22:00).
23 июня, среда — Группа E: Швеция — Польша (19:00).
2 июля, пятница — ¼ финала (19:00).
Общая вместимость арены в
Каким будет процент заполняемости на матчах Евро в России — один из главных вопросов.
«На сегодняшний день мы отталкиваемся от 50 процентов — это тот предел, который мы подтвердили УЕФА. Если и возможно изменение, то будет увеличение. Но этому должны способствовать факторы, которые находятся вне компетенции оргкомитета.
У нас есть решение о допуске 50 процентов зрителей, — заявил сегодня генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в
Это очень хорошая цифра в нынешних реалиях — например, власти Севильи подтвердили намерение пустить зрителей только в количестве 30%.
Купить билеты на перенесенные матчи Евро можно будет в порядке живой электронной очереди. Уже приобретенные билеты на игры городов, которые были исключены из списка участников Евро, можно сдать до 26 апреля.
Официальный ресурс для продажи билетов на матчи Евро — euro2020.com/tickets.