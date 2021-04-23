Гиггз не будет тренировать сборную Уэльса на чемпионате Европы по футболу
ТАСС, 23 апреля. Райан Гиггз отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 23 апреля. Райан Гиггз отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает
Тренером национальной команды на турнире будет Роберт Пейдж. В пятницу полиция выдвинула в адрес Гиггза обвинения в домашнем насилии, а также в нанесении телесных повреждений и побоях в отношении двух девушек.
Наставник уже пропускал в марте игры сборной
Гиггз возглавляет национальную команду с января 2018 года. На протяжении всей футбольной карьеры выступал за «Манчестер Юнайтед», проведя за команду 672 матча, в которых отметился 114 голами. Он 13-кратный чемпион Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, дважды — в Лиге чемпионов и один раз — в клубном чемпионате мира. С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На предстоящем турнире сборная Уэльса сыграет в группе А с командами Швейцарии, Турции и Италии.