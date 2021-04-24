20 российских городов намерены организовать зоны публичного просмотра Евро-2020

«Пока исходим из заполняемости фан-зон на 50 процентов. Окончательное решение о вместимости еще не принято. В Петербурге будет две фан-зоны и один парк футбола. В других российских городах они тоже будут. Но их правильнее называть зонами публичного просмотра, потому что официальные фан-зоны планируются только в Санкт-Петербурге. Сейчас есть 20 городов, которые подтвердили наличие зон публичного просмотра. Среди них есть и Москва», — цитирует Сорокина «РБ Спорт».