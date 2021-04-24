20 российских городов намерены организовать зоны публичного просмотра Евро-2020

«Пока исходим из заполняемости фан-зон на 50 процентов. Окончательное решение о вместимости еще не принято. В Петербурге будет две фан-зоны и один парк футбола. В других российских городах они тоже будут. Но их правильнее называть зонами публичного просмотра, потому что официальные фан-зоны планируются только в Санкт-Петербурге. Сейчас есть 20 городов, которые подтвердили наличие зон публичного просмотра. Среди них есть и Москва», — цитирует Сорокина «РБ Спорт».
На этой неделе УЕФА официально объявил о том, что Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020.
Санкт-Петербург примет вместо Дублина три матча группы E: Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).
Эти матчи добавятся к тем четырем играм, которые изначально планировалось провести в Питере: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), матч ¼ финала (2 июля).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.