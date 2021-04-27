СМИ: Составы сборных на Евро-2020 будут расширены с 23 до 26 футболистов

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил расширить заявки из-за увеличившейся в связи с пандемией коронавируса нагрузкой на игроков.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.
Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня Санкт-Петербург) Финляндии (16 июня Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).