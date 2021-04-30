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11:16 (мск), источник: Sport24

Моуринью будет работать экспертом на радио во время Евро-2020

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подписал контракт с крупнейшей британской спортивной радиостанцией talkSPORT.

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Источник: AP 2021

58-летний португалец будет выходить в эфир в качестве эксперта на трех матчах сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2020, а также на играх плей-офф и в финале.

Вместе с ним на радио будут работать бывшие футболисты Стюарт Пирс, Тревор Синклер, Алли Маккойст и Алан Бразил.

Моуринью покинул «Тоттенхэм» 19 апреля. Он имеет опыт работы в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту» и других клубах.

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