Моуринью будет работать экспертом на радио во время Евро-2020
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подписал контракт с крупнейшей британской спортивной радиостанцией talkSPORT.
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подписал контракт с крупнейшей британской спортивной радиостанцией talkSPORT.
58-летний португалец будет выходить в эфир в качестве эксперта на трех матчах сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2020, а также на играх
Вместе с ним на радио будут работать бывшие футболисты Стюарт Пирс, Тревор Синклер, Алли Маккойст и Алан Бразил.
Моуринью покинул «Тоттенхэм» 19 апреля. Он имеет опыт работы в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту» и других клубах.