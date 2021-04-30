ЦБ РФ выпускает памятные монеты в честь приближающегося ЕВРО-2020
ЕВРО-2020. Банк России 12 мая выпускает в обращение памятные монеты в честь чемпионата Европы по футболу, сообщается на сайте регулятора.
ЕВРО-2020. Банк России 12 мая выпускает в обращение памятные монеты в честь чемпионата Европы по футболу, сообщается на сайте регулятора.
Будут выпущены серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотые номиналом 50 рублей.
На оборотной стороне серебряной монеты будут расположены выполненное в цвете изображение официального логотипа чемпионата и рельефное изображение стадиона в
ЕВРО-2020