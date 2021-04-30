ЦБ РФ выпускает памятные монеты в честь приближающегося ЕВРО-2020

На оборотной стороне серебряной монеты будут расположены выполненное в цвете изображение официального логотипа чемпионата и рельефное изображение стадиона в Санкт-Петербурге, принимающего матчи чемпионата, на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений символов Санкт-Петербурга.

ЕВРО-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, но сохранил название. Турнир пройдет в 11 городах (Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Севилье, а также в Санкт-Петербурге) с 11 июня по 11 июля. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что три матча группового этапа перенесены из Дублина в Санкт-Петербург. Таким образом, российский город примет шесть матчей группового раунда и одну игру ¼ финала.