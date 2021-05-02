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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

В Санкт-Петербурге продали все билеты на матчи Евро-2020

Они еще получат бонус.

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Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге продали все билеты на матчи чемпионата Европы по футболу, передает gorod-plus. tv. Игры турнира пройдут на «Газпром Арене».

«На данный момент предложена заполняемость стадиона до 50 процентов зрителей. Считаю необходимым продумать, как увеличить количество зрителей, обеспечив при этом все необходимые меры безопасности», — прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

К старту Евро-2020 в городе сформировали резерв из 2,3 тысячи волонтеров, а для обладателей билетов на матчи организуют бесплатный проезд в общественном транспорте.

Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей: шесть встреч группового этапа и один ¼ финала.

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