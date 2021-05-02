В Санкт-Петербурге продали все билеты на матчи Евро-2020

В Санкт-Петербурге продали все билеты на матчи чемпионата Европы по футболу, передает gorod-plus. tv. Игры турнира пройдут на «Газпром Арене».

«На данный момент предложена заполняемость стадиона до 50 процентов зрителей. Считаю необходимым продумать, как увеличить количество зрителей, обеспечив при этом все необходимые меры безопасности», — прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

К старту Евро-2020 в городе сформировали резерв из 2,3 тысячи волонтеров, а для обладателей билетов на матчи организуют бесплатный проезд в общественном транспорте.