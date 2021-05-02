В Санкт-Петербурге продали все билеты на матчи Евро-2020
Они еще получат бонус.
Они еще получат бонус.
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«На данный момент предложена заполняемость стадиона до 50 процентов зрителей. Считаю необходимым продумать, как увеличить количество зрителей, обеспечив при этом все необходимые меры безопасности», — прокомментировал
К старту Евро-2020 в городе сформировали резерв из 2,3 тысячи волонтеров, а для обладателей билетов на матчи организуют бесплатный проезд в общественном транспорте.
Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах.