УЕФА подтвердил, что составы сборных на Евро будут расширены с 23 до 26 игроков
ТАСС, 4 мая. Заявки национальных сборных, которые выступят на чемпионате Европы по футболу 2021 года, расширены с 23 до 26 игроков. Об этом сообщает
ТАСС, 4 мая. Заявки национальных сборных, которые выступят на чемпионате Европы по футболу 2021 года, расширены с 23 до 26 игроков. Об этом сообщает
Отмечается, что составы принимаются до 1 июня, но команды смогут производить неограниченное количество замен в случае серьезной травмы или болезни до первого матча. Также перед каждым матчем можно менять вратарей.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.
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Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).