Матч сборной России в Дании на Евро-2020 смогут посетить до 15 900 зрителей
ТАСС, 4 мая. Матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Копенгагене, смогут посетить до 15 900 зрителей. Об этом сообщает
ТАСС, 4 мая. Матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Копенгагене, смогут посетить до 15 900 зрителей. Об этом сообщает
«Количество зрителей увеличено до 15 900 на каждом из четырех матчей на стадионе “Паркен”», —говорится в сообщении.
Вместимость стадиона в Копенгагене составляет 38 тыс. зрителей. Ранее столица Дании гарантировала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) минимальную квоту в 25% с возможностью увеличения.
На арене пройдут три матча группового этапа турнира — Дания — Финляндия, Дания — Бельгия и Россия — Дания, а также одна встреча 1/8 финала турнира.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.