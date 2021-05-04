Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.05
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
3.05
Торино
Парма
10
Футбол. Зарубежный
3.05
Севилья
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
3.05
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Первый дивизион
5.05
Спартак-2
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
20:02 (мск), источник: ТАСС

Матч сборной России в Дании на Евро-2020 смогут посетить до 15 900 зрителей

ТАСС, 4 мая. Матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Копенгагене, смогут посетить до 15 900 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета датской части турнира.

Наверх
35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

«Количество зрителей увеличено до 15 900 на каждом из четырех матчей на стадионе “Паркен”», —говорится в сообщении.

Вместимость стадиона в Копенгагене составляет 38 тыс. зрителей. Ранее столица Дании гарантировала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) минимальную квоту в 25% с возможностью увеличения.

Во время загрузки произошла ошибка.

На арене пройдут три матча группового этапа турнира — Дания — Финляндия, Дания — Бельгия и Россия — Дания, а также одна встреча 1/8 финала турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Португалец - главный кандидат на пост тренера «Спартака»
Внезапно: Моуринью - в «Роме». Получится ли там у него
НХЛ вынесла вердикт по драке Уилсона с русскими из «Рейнджерс»
Из РПЛ нельзя вылететь - можно только умереть. Кого ждать из ФНЛ
Российская шашистка рассказала о победе на ЧМ и снятии флага
Хоккеист «Тампы» Кучеров вернулся к тренировкам с командой
В Латвии прокомментировали слухи о неготовности к проведению ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь