Заявка команды России на чемпионат Европы по футболу станет известна после сбора в Австрии

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 22 по 31 мая. Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что составы участников турнира принимаются до 1 июня.

11 мая тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым объявит список игроков, которые будут вызваны для подготовки к европейскому первенству.