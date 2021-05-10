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14:07 (мск), источник: ТАСС

Заявка команды России на чемпионат Европы по футболу станет известна после сбора в Австрии

ТАСС, 10 мая. Состав сборной России на чемпионат Европы по футболу определится после сбора, который состоится в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 22 по 31 мая. Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что составы участников турнира принимаются до 1 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

11 мая тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым объявит список игроков, которые будут вызваны для подготовки к европейскому первенству.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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