Заявка команды России на чемпионат Европы по футболу станет известна после сбора в Австрии
ТАСС, 10 мая. Состав сборной России на чемпионат Европы по футболу определится после сбора, который состоится в Австрии. Об этом сообщает
ТАСС, 10 мая. Состав сборной России на чемпионат Европы по футболу определится после сбора, который состоится в Австрии. Об этом сообщает
11 мая тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым объявит список игроков, которые будут вызваны для подготовки к европейскому первенству.
Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).