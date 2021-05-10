Билеты на Евро-2020 начали аннулировать

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

По информации источника, болельщики начали получать уведомления в личных кабинетах об аннулировании билетов на матчи турнира и возврате денег. Сроки возвращения средств пока неизвестны. Отмечается, что 9 мая УЕФА провел жеребьевку, по результатам которой были выбраны те фанаты, которые смогут посетить Евро.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

6 мая генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин заявил, что иностранных болельщиков пустят на матчи турнира в Петербург. По его словам, будут подписаны соответствующие документы, которые регламентируют допуск иностранцев в Россию.