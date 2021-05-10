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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист сборной Чехии Провод пропустит Евро-2020 из-за травмы

ЕВРО-2020. Футболист сборной Чехии и пражской «Славии» Лукаш Провод получил серьезную травму колена, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии.

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26
фотографий
26
фотографий

Провод получил травму в воскресном матче чемпионата Чехии с «Сигмой» (2:0). Медицинское обследование выявило у 24-летнего полузащитника разрыв крестообразной связки и мениска. В ближайшие дни ему предстоит операция. Отмечается, что травма не позволит футболисту сыграть за национальную команду на чемпионате Европы.

Провод в составе сборной Чехии провел семь матчей и забил один мяч. Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Сборная Чехии сыграет в группе D с командами Хорватии, Англии и Шотландии.

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