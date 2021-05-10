Футболист сборной Чехии Провод пропустит Евро-2020 из-за травмы

Провод получил травму в воскресном матче чемпионата Чехии с «Сигмой» (2:0). Медицинское обследование выявило у 24-летнего полузащитника разрыв крестообразной связки и мениска. В ближайшие дни ему предстоит операция. Отмечается, что травма не позволит футболисту сыграть за национальную команду на чемпионате Европы.