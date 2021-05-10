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16:56 (мск), источник: Sport24

Верратти избежал серьезной травмы и успеет восстановиться к началу Евро-2020

Проблема с коленом у полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти оказалась не столь серьезной, как опасались болельщики игрока и тренерский штаб сборной Италии.

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Источник: AP 2021

Полузащитник получил травму связок правого колена во время тренировки в прошлый четверг, что встревожило главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, ведь игрок рисковал пропустить старт Евро-2020.

L’Equipe сообщает, что тесты показали наличие у Верратти легкого повреждения — плеймейкер должен вернуться на поле уже через три недели. Вскоре футболист будет обследован дополнительно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой первый матч сборная Италии на Евро-2020 проведет 11 июня, когда встретится с Турцией. Также соперниками итальянцев в группе A станут Уэльс и Швейцария.

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