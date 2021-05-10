Верратти избежал серьезной травмы и успеет восстановиться к началу Евро-2020
Проблема с коленом у полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти оказалась не столь серьезной, как опасались болельщики игрока и тренерский штаб сборной Италии.
Проблема с коленом у полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти оказалась не столь серьезной, как опасались болельщики игрока и тренерский штаб сборной Италии.
Полузащитник получил травму связок правого колена во время тренировки в прошлый четверг, что встревожило главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, ведь игрок рисковал пропустить старт Евро-2020.
L’Equipe сообщает, что тесты показали наличие у Верратти легкого повреждения — плеймейкер должен вернуться на поле уже через три недели. Вскоре футболист будет обследован дополнительно.
Свой первый матч сборная Италии на Евро-2020 проведет 11 июня, когда встретится с Турцией. Также соперниками итальянцев в группе A станут Уэльс и Швейцария.