Верратти избежал серьезной травмы и успеет восстановиться к началу Евро-2020

Полузащитник получил травму связок правого колена во время тренировки в прошлый четверг, что встревожило главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, ведь игрок рисковал пропустить старт Евро-2020.

L’Equipe сообщает, что тесты показали наличие у Верратти легкого повреждения — плеймейкер должен вернуться на поле уже через три недели. Вскоре футболист будет обследован дополнительно.

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