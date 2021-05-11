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13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к чемпионату Европы — 2020.

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26
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26
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На данный момент там присутствует 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков, сообщает пресс-служба РФС.

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Расширенная заявка:

вратари — Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники — Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»);

полузащитники — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие — Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

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Также был объявлен резервный список, куда вошли ещё семь игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Он выглядит так: Александр Максименко («Спартак»), Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

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