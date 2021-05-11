Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020

Расширенная заявка: вратари — Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»); защитники — Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»); полузащитники — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»); нападающие — Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Также был объявлен резервный список, куда вошли ещё семь игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.