Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Барселона
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Придзюбливает»: Уткин объяснил отсутствие Смолова в составе на Евро

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Список из 30 человек (в конечном варианте останется 26 человек) был опубликован ранее во вторник.

Команда
Россия

Федор Смолов попал в число семи резервистов, которые могут быть довызваны в сборную в случае травм у игроков из расширенного списка.

«В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании. Другого-то не предусмотрено. <…> Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Бесплатная ставка 1000 рублей всем новым игрокам
Срок акции: с 06.07.2020 года по 31.01.2024 года. Подробнее: https://winline.ru/freebet1000
Читайте также
 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
«Спартак» победил в последней домашней игре при Тедеско
Загадочные травмы. Гурьянов и Худобин спокойно играют в НХЛ
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»
Василевский бросил ворота и подарил шайбу сопернику: видео
СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана
Федун отреагировал на избиение директора «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь