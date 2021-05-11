«Придзюбливает»: Уткин объяснил отсутствие Смолова в составе на Евро

Список из 30 человек (в конечном варианте останется 26 человек) был опубликован ранее во вторник.

Команда Россия

Федор Смолов попал в число семи резервистов, которые могут быть довызваны в сборную в случае травм у игроков из расширенного списка.

«В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании. Другого-то не предусмотрено. <…> Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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