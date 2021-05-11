«Придзюбливает»: Уткин объяснил отсутствие Смолова в составе на Евро
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы.
Список из 30 человек (в конечном варианте останется 26 человек) был опубликован ранее во вторник.
Федор Смолов попал в число семи резервистов, которые могут быть довызваны в сборную в случае травм у игроков из расширенного списка.
«В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.