Список Черчесова: сборная с Захаряном и Сафоновым, но без Смолова и Гильерме

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Дождались! Этот список должен был появиться еще год назад, но коронавирус, маски, пандемия…

Удивил ли Черчесов? Скорее да, чем нет. Все-таки 17-летний Захарян и 19-летний Мухин, ни один из которых не провел пока и 1000 минут на высоком уровне, — это бодро.

Да и вообще представительство молодежной сборной России довольно широкое. В последнем созыве за нее, помимо Захаряна, выступали Сафонов, Дивеев, Евгеньев и Макаров. Это ответ тем, кто говорил, что Черчесов уперся в проверенных ветеранов и дальше ничего не видит.

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Станислав Саламович объяснял, что молодежь пока нужнее Михаилу Галактионову, при этом контроль за ней идет постоянный. Те, кто не обращал внимания на эти слова, получили ответ на практике.

Команда Россия

Многие ведь наверняка ожидали увидеть в составе старых знакомых — Кутепова, Нойштедтера и Жирова, а вместо них обнаружили в числе вызванных Дивеева с Евгеньевым. Связка друзей, которая при должной работе вполне может стать главной в первой сборной на долгие годы. И включение в список для подготовки к Евро — это не только про сегодняшний, но и про завтрашний день.

Как и те же Захарян с Мухиным вместо Ахметова, Ерохина, Антона Миранчука или Бакаева. Юные футболисты и сейчас выходят на поле чаще перечисленной четверки и потенциал к росту имеют более высокий. Поэтому для них очень важно видеть перед глазами как можно более высокую планку, чтобы пытаться до нее дотянуться.

Есть, конечно, риск, что накроет звездная болезнь, оглушат медные трубы. Но через это испытание в любом случае придется пройти — все зависит от характера.

Во вратарской линии есть Сафонов и Дюпин, но нет Гильерме и Джанаева. И это тоже явно не выбор консерватора, который уперся в одних и тех же футболистов. Решение логичное: Сафонов — лучший из молодых голкиперов, пусть и чуть выбитый из седла травмой, а Дюпин — в своей лучшей форме, проводит шикарный сезон в «Рубине». Джанаев из-за повреждения не играет с начала апреля, до сих пор не попадая даже в заявку на матчи. У Гильерме же получается неровный сезон: натурализованный бразилец то творит чудеса, то серьезно ошибается. Да и последний матч за сборную — в ноябре с Сербией (0:5) — явно не добавил ему вистов.

В нападении фигуры Дзюбы и Соболева сомнений не вызывали, так что интрига была одна: Заболотный или Смолов. В первых весенних турах Федор сделал заявку на Евро — забил четыре гола, здорово разбираясь в эпизодах. Но в финишном створе форвард «Сочи» «накатил» лучше — классный гол «Краснодару», полезные общекомандные действия и две победы. У Смолова же поражение 1:6 в Питере с блеклой игрой, выход лишь на замену в следующем матче с «Динамо» (0:0).

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В целом за сезон в РПЛ статистика у Заболотного серьезнее: девять мячей против семи у Смолова. При этом уверен, что Черчесов, для которого моральный климат в коллективе на первом месте, учитывал и человеческий фактор. В этом плане дисциплинированный и трудолюбивый Заболотный наверняка ему ближе своенравного Смолова.

Как там было в памятном прошлогоднем интервью главного тренера? «Чалов должен был проявить себя с Молдавией. Заболотный сейчас больше пользы приносит. Мне лучше “бездарный” Заболотный — пусть он на меня не обижается, я его так называю, — чем талантливый, который ничего не делает. Если бы я вас слушал, то меня точно давно бы уволили».

Что ж, будем надеяться, что на Евро сборная выступит так, что об увольнении Черчесова даже мыслей ни у кого не возникнет.

А Чалова в списке тоже нет, но списывать его со счетов не стоит — парню всего 23 года. Повод для оптимизма — два гола в последних двух встречах за армейцев. С нового сезона Заболотный станет одноклубником Федора, и они начнут конкурировать за место на поле уже в ЦСКА.

Пока же ждем старта подготовки к Евро. И затем решения по окончательному «списку 26». Пока ясно одно — в четверке «лишних» не окажется нападающего. Их и так всего трое.