Список Черчесова: сборная с Захаряном и Сафоновым, но без Смолова и Гильерме
Во вторник, 11 мая, главный тренер нашей национальной команды объявил расширенный состав для подготовки к Евро-2020.
Во вторник, 11 мая, главный тренер нашей национальной команды объявил расширенный состав для подготовки к Евро-2020.
Дождались! Этот список должен был появиться еще год назад, но коронавирус, маски, пандемия…
Удивил ли Черчесов? Скорее да, чем нет.
Да и вообще представительство молодежной сборной России довольно широкое. В последнем созыве за нее, помимо Захаряна, выступали Сафонов, Дивеев, Евгеньев и Макаров. Это ответ тем, кто говорил, что Черчесов уперся в проверенных ветеранов и дальше ничего не видит.
Станислав Саламович объяснял, что молодежь пока нужнее Михаилу Галактионову, при этом контроль за ней идет постоянный. Те, кто не обращал внимания на эти слова, получили ответ на практике.
Многие ведь наверняка ожидали увидеть в составе старых знакомых — Кутепова, Нойштедтера и Жирова, а вместо них обнаружили в числе вызванных Дивеева с Евгеньевым. Связка друзей, которая при должной работе вполне может стать главной в первой сборной на долгие годы. И включение в список для подготовки к Евро — это не только про сегодняшний, но и про завтрашний день.
Как и те же Захарян с Мухиным вместо Ахметова, Ерохина, Антона Миранчука или Бакаева. Юные футболисты и сейчас выходят на поле чаще перечисленной четверки и потенциал к росту имеют более высокий. Поэтому для них очень важно видеть перед глазами как можно более высокую планку, чтобы пытаться до нее дотянуться.
Есть, конечно, риск, что накроет звездная болезнь, оглушат медные трубы. Но через это испытание в любом случае придется пройти — все зависит от характера.
В нападении фигуры Дзюбы и Соболева сомнений не вызывали, так что интрига была одна: Заболотный или Смолов. В первых весенних турах Федор сделал заявку на Евро — забил четыре гола, здорово разбираясь в эпизодах. Но в финишном створе форвард «Сочи» «накатил» лучше — классный гол «Краснодару», полезные общекомандные действия и две победы. У Смолова же поражение 1:6 в Питере с блеклой игрой, выход лишь на замену в следующем матче с «Динамо» (0:0).
В целом за сезон в РПЛ статистика у Заболотного серьезнее: девять мячей против семи у Смолова. При этом уверен, что Черчесов, для которого моральный климат в коллективе на первом месте, учитывал и человеческий фактор. В этом плане дисциплинированный и трудолюбивый Заболотный наверняка ему ближе своенравного Смолова.
Как там было в памятном прошлогоднем интервью главного тренера? «Чалов должен был проявить себя с Молдавией. Заболотный сейчас больше пользы приносит. Мне лучше “бездарный” Заболотный — пусть он на меня не обижается, я его так называю, — чем талантливый, который ничего не делает. Если бы я вас слушал, то меня точно давно бы уволили».
Что ж, будем надеяться, что на Евро сборная выступит так, что об увольнении Черчесова даже мыслей ни у кого не возникнет.
Пока же ждем старта подготовки к Евро. И затем решения по окончательному «списку 26». Пока ясно одно — в четверке «лишних» не окажется нападающего. Их и так всего трое.
Константин Алексеев