Пролетели мимо Евро. Кого Черчесов не включил в расширенный состав сборной России

Станислав Черчесов объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020. Сейчас там 30 футболистов, но в окончательную заявку попадут 26 человек. Помимо этого, у тренерского штаба есть семь игроков в резерве: Александр Максименко, Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков, Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов, Фёдор Смолов. Но есть и те, кто был близок к тому, чтобы оказаться в одном из этих списков, но так туда и не попал.

30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий Расширенная заявка сборной России на Евро-2020

Маринато Гильерме, вратарь («Локомотив»)

Гильерме остаётся лучшим вратарём чемпионата России по количеству сухих матчей (13). И это при том, что Маринато пришлось пропустить пять встреч турнира. Он был основным вратарём сборной России в квалификации Евро — девять матчей в стартовом составе, восемь пропущенных мячей (семь из них пришлись на две игры с Бельгией). После провала национальной команды в Сербии (0:5), где Гильерме пропустил четыре гола за первый тайм, его больше не привлекали к играм за сборную.

«Гильерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл он не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с “Зенитом” он провёл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата. Лунёв, Дюпин и Шунин были на последнем сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы. Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодёжки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше», — сказал Черчесов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--765add1478121fb46720" data-vnd="765add1478121fb46720" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=765add1478121fb46720" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Павел Маслов, защитник («Спартак»)

При Тедеско молодой футболист стал основным игроком «Спартака» и провёл 28 матчей. В нынешнем сезоне Павел занимает девятое место среди российских защитников по сыгранным минутам в РПЛ. В марте Маслов выступал на молодёжном чемпионате Европы, но в основной сборной ещё не был.

Роман Нойштедтер, защитник («Динамо»)

Нойштедтера вызывали в сборную перед ЧМ-2018, но на турнир он так и не поехал. Роман редко появляется на поле, зато часто попадает в заявку национальной команды. Защитник «Динамо» был на последнем мартовском сборе, но ни в одном из матчей участия не принимал. В нынешнем сезоне у него 16 игр за московский клуб.

«Жиров провёл не весь последний сбор. Мы посчитали нужным вызвать тех, кто выглядит соответствующе, плюс смотрим на перспективы. Подчеркну, мы авансы не раздаем, но нам нужно решать задачу. Посчитали нужным сделать так. С Нойштедтером такая же ситуация. Игроки понимают, что если мы что-то делаем, то мы это просчитываем», — объяснил Черчесов.

Илья Кутепов, защитник («Спартак»)

После домашнего чемпионата мира Кутепов не попадал в сборную из-за травм. С августа 2018 года у Ильи всего один матч за национальную команду. Защитник принял участие в мартовском сборе, но на поле не появился. В «Спартаке» Кутепов играет с переменным успехом: редко выходит на 90 минут и чаще сидит в запасе — 15 матчей в сезоне (в среднем 51 минута за игру).

«Вернуться в сборную? Ставлю такую задачу. Но для этого, во-первых, нужно начать играть. Во-вторых, делать это качественно», — заявил в интервью «Чемпионату» игрок в декабре 2020-го.

Артур Юсупов, полузащитник («Сочи»)

Юсупов выдаёт лучший сезон в карьере — девять голов и четыре ассиста в 26 матчах. Артур — один из ключевых игроков «Сочи», но в сборную он не попадал с 2016 года. Ожидалось, что Юсупов окажется в расширенном списке, но у Черчесова своё мнение на этот счёт. Полузащитник был в заявке сборной на Евро-2016, но не провёл на поле ни минуты.

Антон Миранчук, полузащитник («Локомотив»)

Миранчук был частью сборной в квалификации Евро, а затем принимал участие в матчах Лиги наций осенью 2020 года. Мартовский сбор Антон пропустил из-за мышечной травмы и первый матч в 2021-м провёл со «Спартаком» в апреле, выйдя на концовку игры.

«Он почти весь второй круг не играл, выходил на замену. Поэтому оказался в такой ситуации, что не попал в заявку», — отметил Черчесов.

Александр Кокорин, нападающий («Фиорентина»)

Кокорину потребовалось много времени на реабилитацию после травмы. Как бы там ни было, Александр выступает в одном из ведущих чемпионатов Европы, и это его большое преимущество перед другими. Черышев тоже потерял много времени в 2021 году из-за травм (не играл почти два месяца), но оказался в расширенном списке. Кокорин же отыграл три матча, проведя в общей сложности 77 минут.

Черчесов пожелал футболисту выйти на прежний уровень: «С Кокориным не связывался, но желаем ему, чтобы он вышел на тот уровень, который у него был. Он наш игрок».

Фёдор Чалов, нападающий (ЦСКА)

Чалов дебютировал за национальную сборную в матче с Бельгией в марте 2019-го, но с тех пор в официальных встречах за Россию не играл. Прошедшей весной принял участие в молодёжном Евро, где отметился голом и тремя результативными передачами. Сейчас Фёдор проигрывает конкуренцию Рондону в ЦСКА, но при этом у россиянина семь мячей и четыре ассиста в 26 матчах (44% сыгранных минут).