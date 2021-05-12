Вирджил ван Дейк пропустит Евро-2020 из-за травмы

Защитник выбыл из строя в октябре 2020 года, когда получил травму крестообразных связок в ливерпульском дерби с «Эвертоном».

«Семь месяцев назад я получил травму, это был очень долгий путь. Все шло хорошо, не было серьезных проблем, я хорошо прогрессировал. На последнем этапе я задался вопросом: буду ли я участвовать в чемпионате Европы, да или нет? Учитывая все происходящее, чувствую, что правильное решение — не ехать на Евро и пройти заключительную фазу реабилитации в межсезонье», — цитирует 29-летнего ван Дейка сайт «Ливерпуля».

«Расстроен, что не сыграю на чемпионате Европы, но все сложилось так, как сложилось, я должен принять это. Тяжело, но я смирился с этим», — добавил нидерландец.