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30Расширенная заявка сборной России на Евро-2020
12«Зенит» — чемпион!
16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вирджил ван Дейк пропустит Евро-2020 из-за травмы

Евро-2020. Футболист английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что из-за повреждения колена не поможет сборной Нидерландов на чемпионате Европы.

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Источник: AP 2021

Защитник выбыл из строя в октябре 2020 года, когда получил травму крестообразных связок в ливерпульском дерби с «Эвертоном».

«Семь месяцев назад я получил травму, это был очень долгий путь. Все шло хорошо, не было серьезных проблем, я хорошо прогрессировал. На последнем этапе я задался вопросом: буду ли я участвовать в чемпионате Европы, да или нет? Учитывая все происходящее, чувствую, что правильное решение — не ехать на Евро и пройти заключительную фазу реабилитации в межсезонье», — цитирует 29-летнего ван Дейка сайт «Ливерпуля».

«Расстроен, что не сыграю на чемпионате Европы, но все сложилось так, как сложилось, я должен принять это. Тяжело, но я смирился с этим», — добавил нидерландец.

На групповом этапе чемпионата Европы соперниками сборной Нидерландов будут команды Австрии, Украины и Северной Македонии. Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.

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