Билялетдинов оценил расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

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«На мой взгляд, Смолова нет в сборной из-за выбора схемы, — сказал Билялетдинов “СЭ”. — У сборной будет классический центрфорвард таранного типа. Поэтому у нас три нападающих с одинаковой стилистикой и габаритами. Выбор схемы в голове у тренера уже есть, вариации не будет. Отсутствие Антона Миранчука? Никаких вопросов не вызвало. У тренера свое видение. В полузащите есть схожие игроки — Головин, Алексей Миранчук. Большего количества игроков в середине поля, возможно, тренеру не нужно. Заявка же нерезиновая».

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Билялетдинов также считает, что по вратарской позиции не может быть вопросов.

«Нет Гильерме? Можно голову сломать, кого выбрать во вратарскую линию. С этой позицией у нас вообще никаких проблем нет. Наш тренер — в прошлом вратарь, он сам все прекрасно знает. И не нам обсуждать, кто заслуживает. После чемпионата мира вопросы о комплектации, как мне кажется, не стоят. Отдельно — вратарская тема. Черчесов делает так, как он чувствует», — добавил Билялетдинов.

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Антон Миранчук и Маринату Гильерме не попали в состав из 30 футболистов, которые будут готовиться с командой к Евро-2020. Форвард Федор Смолов — в резервном списке из 7 игроков. Окончательная заявка будет включать 26 игроков.