Трофей чемпионата Европы по футболу представят в Москве в Парке Горького 24 мая

Также 22—23 мая трофей будет выставлен в Санкт-Петербурге.

Первый точкой маршрута тура по Санкт-Петербургу 22 мая станет стадион «Санкт-Петербург» при участии бывшего чемпиона Европы в составе сборной Франции Давида Трезеге, а также генерального директора российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексея Сорокина. Затем трофей будет представлен в здании Мариинского театра и на музейной инсталляции «Квартира № 60». 23 мая трофей будет выставлен в Парке футбола на Заячьем острове.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.