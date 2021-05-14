Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
13.05
Вальядолид
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
13.05
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
13.05
Кротоне
Верона
21
Футбол. Зарубежный
13.05
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
24
Футбол. Зарубежный
13.05
Гранада
Реал
14
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
13Европейские чемпионы сезона-2020/21
14:08 (мск), источник: ТАСС

Трофей чемпионата Европы по футболу представят в Москве в Парке Горького 24 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Трофей чемпионата Европы по футболу — Кубок Анри Делоне — представят в Москве в Парке Горького 24 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской части оргкомитета чемпионата Европы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Также 22—23 мая трофей будет выставлен в Санкт-Петербурге.

Первый точкой маршрута тура по Санкт-Петербургу 22 мая станет стадион «Санкт-Петербург» при участии бывшего чемпиона Европы в составе сборной Франции Давида Трезеге, а также генерального директора российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексея Сорокина. Затем трофей будет представлен в здании Мариинского театра и на музейной инсталляции «Квартира № 60». 23 мая трофей будет выставлен в Парке футбола на Заячьем острове.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Арена в Санкт-Петербурге вмещает 68 тыс. зрителей, трибуны разрешено заполнить на 50%.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Снайперская гонка Овечкина, дебют Капризова. Итоги регулярки НХЛ
Мощь Костина. «Сент-Луис» забил 7 голов подряд, устроив камбэк
СМИ: Роналду хочет летом вернуться в «Спортинг»
«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ
СМИ: Агуэро хочет перейти в «Барселону»
СМИ: Финал ЛЧ 2023 года перенесли в другой город
Раскрыты подробности избиения директора «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь