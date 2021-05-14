Трофей чемпионата Европы по футболу представят в Москве в Парке Горького 24 мая

Также 22—23 мая трофей будет выставлен в Санкт-Петербурге.
Первый точкой маршрута тура по Санкт-Петербургу 22 мая станет стадион «Санкт-Петербург» при участии бывшего чемпиона Европы в составе сборной Франции Давида Трезеге, а также генерального директора российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексея Сорокина. Затем трофей будет представлен в здании Мариинского театра и на музейной инсталляции «Квартира № 60». 23 мая трофей будет выставлен в Парке футбола на Заячьем острове.
Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.
Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Арена в Санкт-Петербурге вмещает 68 тыс. зрителей, трибуны разрешено заполнить на 50%.