Дзюба: Сборная России — не фаворит Евро-2020, но никого не боится
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Сборная России не является фаворитом чемпионата Европы по футболу, но никого не боится, заявил капитан российской национальной команды Артем Дзюба.
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Сборная России не является фаворитом чемпионата Европы по футболу, но никого не боится, заявил капитан российской национальной команды Артем Дзюба.
Дзюба попал в расширенный список сборной России для подготовки к ЕВРО-2020. Турнир пройдет в 11 городах Европы, в том числе в
«Мы не фавориты. Перед ЧМ-2018 в нас вообще никто не верил — потом поверили. Болельщики должны поддерживать нас, а мы будем стараться. Уже после турнира будем обсуждать, это будет или критика, или похвала. Мы никого не боимся, но прекрасно понимаем, что перед условной сборной Финляндии мы никакие не фавориты.
«Ждем тяжелый сбор перед ЕВРО. Будем закладывать фундамент. На чемпионате мира я ощутил, что это такое, когда вся команда физически готова. Ты чувствуешь себя
Нападающий сборной России считает, что команду ждут тяжелые матчи против бельгийцев и датчан. «Сталкивались с бельгийцами и понимаем, что это такое. Понимаем, что будет очень трудно. Каждый игрок — это