Дзюба: Сборная России — не фаворит Евро-2020, но никого не боится

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Дзюба попал в расширенный список сборной России для подготовки к ЕВРО-2020. Турнир пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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Команда Россия

«Мы не фавориты. Перед ЧМ-2018 в нас вообще никто не верил — потом поверили. Болельщики должны поддерживать нас, а мы будем стараться. Уже после турнира будем обсуждать, это будет или критика, или похвала. Мы никого не боимся, но прекрасно понимаем, что перед условной сборной Финляндии мы никакие не фавориты. Почему-то в России привыкли думать — ой, кого там обыгрывать… Но по факту мы не французы или бельгийцы. Мы — Россия, и гордимся этим», — заявил Дзюба во время онлайн-конференции на официальном канале «Зенита» в Youtube.

«Ждем тяжелый сбор перед ЕВРО. Будем закладывать фундамент. На чемпионате мира я ощутил, что это такое, когда вся команда физически готова. Ты чувствуешь себя каким-то зверем. Интересно, повторится ли это состояние», — отметил он.