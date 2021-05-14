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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба: Сборная России — не фаворит Евро-2020, но никого не боится

ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Сборная России не является фаворитом чемпионата Европы по футболу, но никого не боится, заявил капитан российской национальной команды Артем Дзюба.

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Дзюба попал в расширенный список сборной России для подготовки к ЕВРО-2020. Турнир пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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Команда
Россия

«Мы не фавориты. Перед ЧМ-2018 в нас вообще никто не верил — потом поверили. Болельщики должны поддерживать нас, а мы будем стараться. Уже после турнира будем обсуждать, это будет или критика, или похвала. Мы никого не боимся, но прекрасно понимаем, что перед условной сборной Финляндии мы никакие не фавориты. Почему-то в России привыкли думать — ой, кого там обыгрывать… Но по факту мы не французы или бельгийцы. Мы — Россия, и гордимся этим», — заявил Дзюба во время онлайн-конференции на официальном канале «Зенита» в Youtube.

«Ждем тяжелый сбор перед ЕВРО. Будем закладывать фундамент. На чемпионате мира я ощутил, что это такое, когда вся команда физически готова. Ты чувствуешь себя каким-то зверем. Интересно, повторится ли это состояние», — отметил он.

Нападающий сборной России считает, что команду ждут тяжелые матчи против бельгийцев и датчан. «Сталкивались с бельгийцами и понимаем, что это такое. Понимаем, что будет очень трудно. Каждый игрок — это что-то. Датчане в Копенгагене — тоже сумасшедшая банда. Посмотрим, будет интересно», — сказал Дзюба.

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