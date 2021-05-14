Шлеменко оценил исключение трека Моргенштерна из плей-листа Евро-2020
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Исключение композиций российских рэперов Моргенштерна и 10age из официального
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Исключение композиций российских рэперов Моргенштерна и 10age из официального
Альбом был представлен в пятницу. Официальной песней ЕВРО-2020 стала композиция We Are The People. Ее автором является диджей и продюсер Мартин Гаррикс при участии Боно и Эджа из группы U2. Всего в
«УЕФА правильно поступил. Думаю, это начало конца. В наших силах собраться и сказать “нет” грязи», — сказал РИА Новости Шлеменко, который неоднократно публично негативно высказывался о творчестве Моргенштерна.