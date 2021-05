Шлеменко оценил исключение трека Моргенштерна из плей-листа Евро-2020

Альбом был представлен в пятницу. Официальной песней ЕВРО-2020 стала композиция We Are The People. Ее автором является диджей и продюсер Мартин Гаррикс при участии Боно и Эджа из группы U2. Всего в плей-листе содержится почти 100 композиций. Позднее УЕФА сообщил РИА Новости, что связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировал их немедленно удалить песни Моргенштерна и 10age, в которых содержалась нецензурная лексика. Также УЕФА принес извинения за включение этих треков в альбом.