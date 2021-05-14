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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шлеменко оценил исключение трека Моргенштерна из плей-листа Евро-2020

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Исключение композиций российских рэперов Моргенштерна и 10age из официального плей-листа чемпионата Европы-2020 по футболу является первым шагом для искоренения «творчества» подобных исполнителей, и только само общество может на это повлиять, считает экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

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Источник: РИА "Новости"

Альбом был представлен в пятницу. Официальной песней ЕВРО-2020 стала композиция We Are The People. Ее автором является диджей и продюсер Мартин Гаррикс при участии Боно и Эджа из группы U2. Всего в плей-листе содержится почти 100 композиций. Позднее УЕФА сообщил РИА Новости, что связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировал их немедленно удалить песни Моргенштерна и 10age, в которых содержалась нецензурная лексика. Также УЕФА принес извинения за включение этих треков в альбом.

«УЕФА правильно поступил. Думаю, это начало конца. В наших силах собраться и сказать “нет” грязи», — сказал РИА Новости Шлеменко, который неоднократно публично негативно высказывался о творчестве Моргенштерна.

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