Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Первый дивизион
15.05
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15.05
Енисей
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
15.05
Оренбург
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15.05
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
15.05
Торпедо М
Шинник
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он не обижен, он зол». Агент Смолова — о невызове игрока в сборную России на Евро-2020

Герман Ткаченко, агент нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, высказался о невызове своего подопечного в сборную России на чемпионат Европы — 2020.

Наверх
Источник: Reuters

«Он не обижен, он зол. Но это нормальное чувство спортсмена.

Фоторепортаж
Расширенная заявка сборной России на Евро-2020

Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если помните, я был, наверное, единственным представителем отрасли, который до чемпионата мира его поддерживал и понимал, что он делает.

Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решение несправедливым. Но моё ощущение несправедливости основано на «вкусовщине».

Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы, — сказал Ткаченко в подкасте на YouTube-канале «Вадим Лукомский».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в РПЛ
Нападающий тульского «Арсенала» вернется в «Локомотив»
Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина
«Быстро переобулся»: брат Нурмагомедова жестко ответил Чимаеву
Футболист «Зенита» вошел в состав сборной Бразилии на Олимпиаду
Ананко предъявил требование к «Тамбову» на 2,3 миллиона рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь