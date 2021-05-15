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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Ибрагимович, несмотря на травму, сыграет за сборную Швеции Евро-2020

ЕВРО-2020. Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович, получивший травму, сможет сыграть на предстоящем чемпионате Европы по футболу, сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: AP 2021

Шведский форвард получил повреждение 9 мая в выездном матче серии А против туринского «Ювентуса» (3:0). 39-летний нападающий был заменен на 66-й минуте игры. Ибрагимович боролся за мяч в центре поля и упал на газон, держась за колено.

После медицинских консультаций в субботу было определено, что Ибрагимович избежал повреждения крестообразной связки и ему не потребуется операция. У игрока выявлены проблемы с хрящом, которые потребуют консервативного лечения в течение трех недель.

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ЕВРО-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Швеции на групповом этапе 14 июня сыграет с командой Испании в Севилье, а 18 и 23 июня в Санкт-Петербурге встретится с командами Словакии и Польши соответственно.

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