Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович пропустит Евро из-за травмы
ЕВРО-2020. Футболист «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь сборной Швеции на чемпионате Европы
ЕВРО-2020. Футболист «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь сборной Швеции на чемпионате Европы
Ибрагимович лично сообщил главному тренеру шведской сборной Янне Андерссону, что не сможет выступить на ЕВРО
Как сообщает Football Italia со ссылкой на заявление
Ибрагимович выбыл из строя 9 мая, получив повреждение в матче против туринского «Ювентуса» (победа «Милана» — 3:0). Согласно заявлению, нападающий избежит операции на колене, но пройдет курс консервативного лечения, который займет до полутора месяцев.
ЕВРО-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Швеции на групповом этапе 14 июня сыграет с командой Испании в Севилье, а 18 и 23 июня в