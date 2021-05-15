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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович пропустит Евро из-за травмы

ЕВРО-2020. Футболист «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь сборной Швеции на чемпионате Европы из-за травмы, сообщается в официальном Twitter Шведского футбольного союза.

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Ибрагимович лично сообщил главному тренеру шведской сборной Янне Андерссону, что не сможет выступить на ЕВРО из-за травмы.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на заявление пресс-службы «россонери», восстановление 39-летнего форварда составит до шести недель.

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Ибрагимович выбыл из строя 9 мая, получив повреждение в матче против туринского «Ювентуса» (победа «Милана» — 3:0). Согласно заявлению, нападающий избежит операции на колене, но пройдет курс консервативного лечения, который займет до полутора месяцев.

ЕВРО-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Швеции на групповом этапе 14 июня сыграет с командой Испании в Севилье, а 18 и 23 июня в Санкт-Петербурге встретится с командами Словакии и Польши соответственно.

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