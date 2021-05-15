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18:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Евро-2021 остался без Ибрагимовича

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь сборной Швеции на предстоящем чемпионате Европы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Шведского футбольного союза.

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Источник: AP 2021

39-летний форвард получил травму колена и остался без Евро-2021. Ибрагимович покинул поле с повреждением в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» 9 мая. Тогда «россонери» разгромили соперников со счетом 3:0.

16 марта стало известно о том, что Ибрагимович возобновил выступления за национальную команду. Швед не выходил на поле в составе сборной в течение пяти лет. 29 марта в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Косово форвард отметился эффектным голевым пасом.

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Чемпионат Европы-2020 пройдет летом 2021-го. Турнир стартует 11 июня и завершится 11 июля.

Ибрагимович — лучший бомбардир в истории сборной Швеции. На его счету 62 забитых мяча. На клубном уровне он известен по выступлениям в ведущих чемпионатах Европы. Среди клубов в карьере шведа — «Ювентус», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен».

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