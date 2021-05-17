Олич может войти в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу на чемпионате Европы

«Я бы хотел, чтобы Олич был с нами на чемпионате Европы. Посмотрим, возможно ли это, ведь последнее слово остается за клубом, который платит ему заработную плату, — сказал Далич. — Олич должен подумать о своих обязательствах, но он нам нужен».