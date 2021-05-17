Андрей Шевченко озвучил задачу сборной Украины на Евро-2020
Он рассказал о готовности команды.
Он рассказал о готовности команды.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью журналу World Soccer рассказал о готовности команды к Евро-2020, передает footboom.com. Он отметил, что минимальная задача его команды — выйти из группы.
— Какую игру под вашим руководством вы считаете лучшей на данный момент?
— Получил много позитивных отзывов и аплодисментов после нашей победы над Португалией. Я также остался доволен этим матчем, потому что команда сыграла хорошо и достигла важной цели, выиграв решающий поединок группы у отличного соперника, в составе которого выступает один из лучших игроков всех времен — Криштиану Роналду.
— Как вы справляетесь с огромным давлением тренера сборной Украины?
— Поначалу было довольно сложно, но теперь приобрел к этому иммунитет. Я балансирую собственные эмоции. Когда матч уже проигран, всегда нужно понять, почему это произошло. Работа над ошибками — лучшее лекарство от бессонных ночей.
— Каков ваш главный тренерский принцип?
— Я не смотрю на результат. Для меня самое главное — это качество игры, ее составляющая. Выполнили ли игроки поставленные задачи или нет? Могли они сыграть лучше? Конечно, всегда бывают тяжелые моменты. Без них футбола не существует. В то же время я горжусь тем, что мои игроки всегда борются до конца. У нас есть команда, которая прогрессирует. Уверен, что мы движемся в правильном направлении.
— Чего вы хотите добиться как тренер сборной Украины на чемпионате Европы этим летом?
— Чем сложнее добиться успеха, тем больше это меня мотивирует. Я верил в игроков во время нашего отборочного тура, и они ответили мне взаимностью. Моя команда должна иметь индивидуальность, но прежде всего она должна побеждать.
— Есть ли шанс на появление
— Я никому не преграждаю путь в сборную. Всегда ищу подкрепление игровой структуре команды. При этом кандидаты должны соответствовать уровню национальной сборной. К счастью, наша команда весьма конкурентоспособна. У нас достаточно игроков, которые выступают на хорошем уровне в ведущих клубах. В целом не исключаю появления новых лиц, но они должны завоевать свое место в окончательных списках.
— Что бы вы восприняли, как достойный результат на Евро?
— Минимальная задача — выйти из группы. У нас слаженная команда. Все будет зависеть от нашей готовности.
— Что, по вашему мнению, является пределом возможностей Украины на Евро-2020?
— Мы постараемся установить очень высокую планку. Моя задача — убрать все минусы, которые не позволили бы команде выиграть. Но если матч проигран
Напомним, что Евро-2020