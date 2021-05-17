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14:54 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бельгии по футболу назвала состав команды на чемпионат Европы

ТАСС, 17 мая. Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав команды для участия в чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Бельгии.

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26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

В состав вошли 26 футболистов:

Команда
Бельгия

вратари — Тибо Куртуа («Реал», Испания), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур», Франция);.

защитники — Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм», Англия), Дедрик Бойата («Герта», Германия), Джейсон Денайер («Лион», Франция), Томас Вермален («Виссел Кобе», Япония), Ян Вертонген («Бенфика»);.

полузащитники — Янник Феррейра-Карраско («Атлетико», Испания), Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Деннис Прат (все — «Лестер», Англия), Насер Шадли («Башакшехир», Турция), Торган Азар, Тома Менье, Аксель Витсель (все — «Боруссия», Дортмунд, Германия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон», Англия), Ханс Ванакен («Брюгге»);.

нападающие — Жереми Доку («Ренн», Франция), Эден Азар («Реал», Испания), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Леандро Троссард («Брайтон», Англия), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас», Англия), Ромелу Лукаку («Интер», Италия).

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

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В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами России (12 июня), Дании (17 июня) и Финляндии (21 июня).

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