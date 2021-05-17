Сборная Бельгии по футболу назвала состав команды на чемпионат Европы
ТАСС, 17 мая. Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав команды для участия в чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 17 мая. Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав команды для участия в чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает
В состав вошли 26 футболистов:
вратари — Тибо Куртуа («Реал», Испания), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур», Франция);.
защитники — Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм», Англия), Дедрик Бойата («Герта», Германия), Джейсон Денайер («Лион», Франция), Томас Вермален («Виссел Кобе», Япония), Ян Вертонген («Бенфика»);.
полузащитники — Янник
нападающие — Жереми Доку («Ренн», Франция), Эден Азар («Реал», Испания), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Леандро Троссард («Брайтон», Англия), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас», Англия), Ромелу Лукаку («Интер», Италия).
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут
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