Ловрен и Влашич вошли в состав сборной Хорватии на чемпионат Европы

В состав вошли 26 футболистов:
вратари — Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия);.
защитники — Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Домагой Брадарич («Лилль», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо», Загреб);.
полузащитники — Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Лука Иванушец («Динамо», Загреб);.
нападающие — Иван Перишич («Интер», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович, Мирослав Оршич (оба — «Динамо», Загреб), Анте Будмир («Осасуна», Испания).
В число запасных попали защитник «Рубина» Филип Уремович и полузащитник московского «Динамо» Никола Моро. Также в список вошли Марко Ливайя («Хайдук»), Тома Башич («Бордо», Франция), Мартин Понграчич («Вольфсбург», Германия), Кристиан Ловрич («Горица»), Ловро Майер («Динамо», Загреб) и Ивица Ивушич («Осиек»).
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Англии (13 июня, Лондон), Чехии (18 июня, Глазго) и Шотландии (22 июня, Глазго).