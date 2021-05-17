Ловрен и Влашич вошли в состав сборной Хорватии на чемпионат Европы

В число запасных попали защитник «Рубина» Филип Уремович и полузащитник московского «Динамо» Никола Моро. Также в список вошли Марко Ливайя («Хайдук»), Тома Башич («Бордо», Франция), Мартин Понграчич («Вольфсбург», Германия), Кристиан Ловрич («Горица»), Ловро Майер («Динамо», Загреб) и Ивица Ивушич («Осиек»).

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Англии (13 июня, Лондон), Чехии (18 июня, Глазго) и Шотландии (22 июня, Глазго).