Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020

«Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что перенесу процедуру на моем колене. Обидно, что я пропущу ЕВРО-2020 этим летом со сборной Германии. Впервые за много лет я буду болеть дома, поддерживая свою страну, надеюсь, мы победим. После летнего перерыва, когда мы вернемся на поле, я надеюсь, что снова смогу играть перед болельщиками, я скучаю по этому», — написал голкипер в Instagram.