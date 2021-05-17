Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020
ЕВРО-2020. Вратарь сборной Германии и «Барселоны»
ЕВРО-2020. Вратарь сборной Германии и «Барселоны»
На сайте «Барселоны» сообщается, что тер Штеген перенес терапевтическую процедуру на правом колене в одной из клиник Мальме.
«Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что перенесу процедуру на моем колене. Обидно, что я пропущу ЕВРО-2020 этим летом со сборной Германии. Впервые за много лет я буду болеть дома, поддерживая свою страну, надеюсь, мы победим. После летнего перерыва, когда мы вернемся на поле, я надеюсь, что снова смогу играть перед болельщиками, я скучаю по этому», — написал голкипер в Instagram.
Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Венгрии и Португалии.