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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020

ЕВРО-2020. Вратарь сборной Германии и «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сообщил, что пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу.

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На сайте «Барселоны» сообщается, что тер Штеген перенес терапевтическую процедуру на правом колене в одной из клиник Мальме.

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«Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что перенесу процедуру на моем колене. Обидно, что я пропущу ЕВРО-2020 этим летом со сборной Германии. Впервые за много лет я буду болеть дома, поддерживая свою страну, надеюсь, мы победим. После летнего перерыва, когда мы вернемся на поле, я надеюсь, что снова смогу играть перед болельщиками, я скучаю по этому», — написал голкипер в Instagram.

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Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Венгрии и Португалии.

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