Мухин проходит реабилитацию под контролем врача сборной России

Мухин вошел в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к чемпионату Европы. Игрок пропустил последний тур Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедший в воскресенье.

«Медицинский штаб сборной получил от клубных врачей информацию о состоянии игроков, которые не сыграли в заключительном туре РПЛ из-за травм. Это позволило принять необходимые меры. Повреждения Дмитрия Баринова (“Локомотив”) и Антона Шунина (“Динамо”) были незначительными. Футболисты полностью восстановились и готовы к работе», — говорится в сообщении.

«Максим Мухин продолжает реабилитационное лечение под контролем врача сборной Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова. На прошлой неделе Максим испытывал дискомфорт. Во время финала Кубка России ситуация усугубилась. Сейчас на фоне стартовой терапии отмечается значительный положительный эффект», — отмечается в тексте.

Российская команда с 22 по 31 мая проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии (Нойштифт). После него будет определена итоговая заявка сборной России на чемпионат Европы. В рамках подготовки к турниру россияне сыграют товарищеские матчи с поляками 1 июня во Вроцлаве и болгарами 5 июня в Москве.