Чорлука будет работать в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020
ЕВРО-2020. Защитник Ведран Чорлука, попрощавшийся ранее с московским «Локомотивом», заявил на
ЕВРО-2020. Защитник Ведран Чорлука, попрощавшийся ранее с московским «Локомотивом», заявил на
Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года. В воскресенье 35-летний футболист попрощался с командой и болельщиками.
«Вчера была моя последняя игра за “Локомотив”. Что касается моего вызова, мы уже говорили об этом раньше. Для меня большая честь, что главный тренер попросил меня помочь. Я останусь в штабе сборной для подготовки к ЕВРО и на время соревнований, а потом посмотрим. Я поступлю в тренерскую академию, мой клуб выразил желание, чтобы я вернулся, и я хочу пойти по этому пути», — приводит слова Чорлуки Sportske Novosti.
Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата Европы, который пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля, сыграет с командами Англии, Шотландии и Чехии.
Ранее Чорлука выступал за загребское «Динамо», английские «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур», немецкий «Байер», в составе сборной Хорватии стал серебряным призером чемпионата мира-2018.