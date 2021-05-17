Чорлука будет работать в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

«Вчера была моя последняя игра за “Локомотив”. Что касается моего вызова, мы уже говорили об этом раньше. Для меня большая честь, что главный тренер попросил меня помочь. Я останусь в штабе сборной для подготовки к ЕВРО и на время соревнований, а потом посмотрим. Я поступлю в тренерскую академию, мой клуб выразил желание, чтобы я вернулся, и я хочу пойти по этому пути», — приводит слова Чорлуки Sportske Novosti.