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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Томас Мюллер вернется в сборную Германии и сыграет на Евро-2020

ЕВРО-2020. Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вновь будет вызван в сборную Германии по футболу для участия в предстоящем чемпионате Европы, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

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Источник: AP 2021

Состав сборной Германии будет объявлен в среду.

Команда
Германия

В марте 2019 года было объявлено, что главный тренер бундестим Йоахим Лёв решил больше не вызвать в сборную Германии Мюллера, защитников Матса Хуммельса и Жерома Боатенга.

Сообщается, что у Хуммельса также есть шансы попасть в состав сборной Германии на ЕВРО, Боатенг, вероятно, не будет вызван.

Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Венгрии и Португалии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мюллер сыграл за сборную Германии 100 матчей и забил 38 мячей.

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