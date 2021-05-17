СМИ: Томас Мюллер вернется в сборную Германии и сыграет на Евро-2020

Состав сборной Германии будет объявлен в среду.
В марте 2019 года было объявлено, что главный тренер бундестим Йоахим Лёв решил больше не вызвать в сборную Германии Мюллера, защитников Матса Хуммельса и Жерома Боатенга.
Сообщается, что у Хуммельса также есть шансы попасть в состав сборной Германии на ЕВРО, Боатенг, вероятно, не будет вызван.
Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Венгрии и Португалии.
Мюллер сыграл за сборную Германии 100 матчей и забил 38 мячей.