Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
17.05
Верона
Болонья
22
Все события
Фоторепортажи
1Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Бензема спустя пять лет возвращается в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызовет нападающего «Реала» Карима Бензема в команду для подготовки к Евро-2020, сообщает ESPN.

Наверх
Источник: Reuters

Решение было принято более чем через пять лет после последнего матча Бензема за сборную. Сборная Франции на Евро сыграет в одной группе с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Овечкин отдал шикарный пас, но этого не хватило для победы
Кантона стал членом Зала славы АПЛ
Выбивал «Зенит» из ЛЧ: утвержден новый тренер «Спартака»
Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Гончаренко и Дзюба
Сборная России в полном составе вышла из карантина накануне ЧМ
Головин тянет «Монако». Его клуб продолжает чемпионскую гонку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь